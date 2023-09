Dezentes Lächeln: Hugh Jackmans Ex nach Ehe-Aus gesichtet!

Wie geht es Deborra-Lee Furness (67) nach der Trennung von Hugh Jackman (54)? Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die beiden Schauspieler sich nach 27 Jahren Ehe getrennt haben. Das gab der "Wolverine"-Star in einem Statement gegenüber einer Zeitschrift bekannt. Böses Blut scheint zwischen den beiden nicht zu fließen. Jetzt sichten Paparazzi Deborra-Lee erstmals nach den Trennungsnews – und das sogar mit einem leichten Lächeln auf den Lippen!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die 67-Jährige am Samstag mit ihrem Hund in den Straßen New Yorks spazieren geht. Dabei trug die Schauspielerin eine Kombi aus einem rot karrierten Hemd und einer weißen Caprihose. Dazu kombinierte Deborra-Lee einen beigefarbenen Filzhut. Während die Paparazzi sie fotografierten, ließ sie sich sogar zu einem leichten Lächeln hinreißen. Möchte die "Beautiful"-Darstellerin damit etwa zeigen, dass es ihr trotz des Ehe-Aus gut geht?

Erst wenige Tage zuvor berichtete TMZ, dass Deborra-Lees Noch-Ehemann die Trennung offenbar nicht so gut wegsteckt. "Es ist eine schwere Zeit", äußerte Hugh in einem dem Medium vorliegenden Clip, in welchem er einem Paparazzo Rede und Antwort steht.

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, 2023

Getty Images Deborra-Lee Furness, Dezember 2019

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman bei der Premiere von "Ghosted"

