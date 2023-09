QR-Code zu OnlyFans: Katja Krasavice liebt ihr neues Tattoo!

Katja Krasavice (27) ist mehr als zufrieden! Die Rapperin war schon vor einigen Jahren unter die OnlyFans-Creator gegangen. Dort begeistert die Musikerin ihre Fans immer wieder mit heißen, erotischen Fotos und Videos. Vor wenigen Tagen ließ sie sich dann ein besonderes Tattoo stechen – einen QR-Code, der direkt zu ihrem OnlyFans-Account führt. Und diese Art von Motiv würde Katja offenbar jedem weiterempfehlen!

"Jeder sollte sich solch ein Tattoo stechen lassen, der sich selbst vermarkten will", erklärt sie gegenüber Bild. Das neue Motiv auf ihrem Unterarm sei schon jetzt ihr Lieblingstattoo. Im Hinblick auf die Männerwelt hat Katja auch schon Pläne: "Jeder, der mich kennenlernen will, muss zuerst den QR-Code scannen und mein 'OnlyFans' abonnieren."

Schon seit einigen Tagen teaserte die Rapperin ihren Fans bei Instagram an, sich ein krasses Tattoo stechen zu lassen. Am Freitag ließ sie die Bombe dann endlich platzen und präsentierte den QR-Code. "Dieses Tattoo würde sich niemand trauen, aber ich bin Katja, ich traue mich das. [...] Ich bin nicht nur die erfolgreichste Frau auf OnlyFans in Deutschland, sondern ich habe es auch noch auf meiner Haut", feierte sich Katja.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice zeigt ihr neues Tattoo

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, August 2023

