Baby Nummer sieben: Tyson Fury ist wieder Papa geworden!

Süße Neuigkeiten aus dem Hause Fury! Der Boxer Tyson Fury (35) und seine Frau Paris sind bereits stolze Eltern von sechs Kindern. Doch damit nicht genug: Zuletzt erwarteten der Sportler und seine Liebste erneut Nachwuchs und freuten sich bereits auf den Sprössling. Nun ist der große Tag gekommen: Tyson und Paris verkünden stolz, dass ihre Familie um ein weiteres Mitglied gewachsen ist!

Gegenüber OK! melden sich die frischgebackenen Eltern kurz nach der Geburt zu Wort. "Wir sind überglücklich, dass wir unseren kleinen Jungen in der Fury-Familie willkommen heißen dürfen!" Die Geschwister des Babys seien total aufgeregt, ihren Bruder kennenzulernen. "Unser Junge ist der perfekte Zuwachs und wir platzen vor Liebe für ihn. Es ist verrückt, wie man sich so schnell in jemanden verlieben kann", heißt es weiter.

Damit sind die Furys nun eine neunköpfige Familie. Wie schaffen es die Eheleute da, überhaupt noch Zeit füreinander zu haben? Das verrieten Tyson und Paris zuletzt ganz ehrlich: "Wenn man Romantik will, findet sie nicht im Haus statt!" Stattdessen buche das Paar dafür Urlaube nur zu zweit.

Instagram / parisfury1 Tyson Fury mit seiner Frau Paris und seinen Kindern, November 2021

Getty Images Tyson Fury, Boxer

Instagram / parisfury1 Paris Fury und ihr Mann Tyson im August 2021

