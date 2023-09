"Sommerhaus"-Couple Ricarda und Maurice bestätigt Trennung

Zwischen ihnen ist alles aus und vorbei. Maurice Dziwak und Ricarda Raatz lernten sich in der Kuppelshow Are You The One? – Reality Stars in Love kennen. Dort gab es zwischen den beiden jede Menge Drama – doch nach der Ausstrahlung verkündeten sie stolz, ein Paar zu sein. Aktuell sind die beiden nun bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen – allerdings hat ihre Teilnahme wohl einen Keil zwischen sie getrieben. Ricarda und Maurice bestätigen offiziell, dass sie nicht mehr zusammen sind.

Wie bereits in der ersten Folge der Show zu sehen ist, wurden ihnen die Spiele zum Verhängnis: Der 25-Jährige wird von seinem Ehrgeiz mitgerissen und will einfach nur gewinnen. "Die Einstellung [von Ricarda] vor Ort hat mir überhaupt nicht gefallen", erklärt er nun gegenüber RTL. So habe die Brünette seiner Meinung nach zu wenig Kampfgeist bewiesen. Doch die Beauty sieht das anders: "Ich habe nie ein Spiel abgebrochen. Ich habe immer einhundert Prozent gegeben." Offenbar ist bei den beiden vieles noch ungeklärt – bei einer Sache sind sie sich jedoch einig: "Es ist aus."

Doch warum ist Maurice der Sieg überhaupt so wichtig? "Ich komme aus einer normalen Arbeiterfamilie. Mein Papa war 37 Jahre bei dem gleichen Konzern und die haben ihm dann gesagt, dass sie schließen", verrät er gegenüber RTL und merkt an: "Ich möchte das Ding gewinnen – für meinen Papa."

Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

Anzeige

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz und Maurice Dziwak im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / ricardaraatz "Are You The One"-Maurice und Ricarda

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de