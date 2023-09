Trennungs-News bei Hugh Jackman: Es gab bereits Anzeichen!

War diese Trennung abzusehen? Hugh Jackman (54) ist vor allem für seine Heldenrollen bekannt. Doch seine Ehe konnte der Schauspieler nicht retten. Vor wenigen Tagen verkündeten er und seine Frau Deborra-Lee Furness (67), dass sie sich nach 27 Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern scheiden lassen. Während die Trennungs-News ihre Fans zunächst sehr überraschte, wird nun klar, dass es bereits vor einiger Zeit Hinweise auf eine mögliche Liebeskrise von Hugh und Deborra gab!

Wie Mirror berichtet, habe es schon einige Zeit vor der Verkündung ihres Ehe-Aus einige Anzeichen dafür gegeben, dass es bei dem Ehepaar nicht mehr so gut laufen könnte. So boten Hugh und Deborra bereits im Januar ihr Traumhaus zum Verkauf an und vermieteten ihr Ferienhaus in den Hamptons. Zuvor hatten die beiden sechs Jahre damit verbracht, das Anwesen zu renovieren und nach ihren Wünschen zu gestalten. "Das war mein lebenslanger Traum. Ich habe es getan und ich habe es geliebt", plauderte die Schauspielerin damals aus.

Ein Insider behauptet, dass die Corona-Pandemie schuld daran sei, dass die Ehe in die Brüche ging. Der momentane Autorenstreik habe die Situation nur weiter verschlimmert. Dennoch soll sich das Ex-Paar weiterhin gut verstehen: "Sie sind durch die Kinder für immer verbunden. Aber nach den vergangenen Jahren hat sich die Liebe, die sie füreinander empfanden, immer mehr in eine Freundschaft verwandelt, die während Covid zerbrochen ist."

Hugh Jackman, Schauspieler

Deborra-Lee Furness, Schauspielerin

Hugh Jackman und seine Frau Deborra-Lee Furness

