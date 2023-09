Nach 27 Jahren: Hugh Jackman und seine Frau sind getrennt!

Hugh Jackman (54) ist wieder auf dem Markt! Im Jahr 1996 hatte der Wolverine-Star Deborra-Lee Furness (67) das Jawort gegeben. Mit der Schauspielerin hat er zwei Kinder. Auch wenn sie ihr Liebesleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushielten, zeigte sich das Paar hin und wieder zusammen in der Öffentlichkeit. Erst im April hatten sie sich verliebt auf einer Filmpremiere gezeigt. Doch nun ist alles aus und vorbei: Hugh und Deborra-Lee haben sich getrennt!

In einem Statement, das People vorliegt, teilen die beiden Australier mit: "Wir sind gesegnet, fast drei Jahrzehnte als Mann und Frau in einer wunderbaren, liebevollen Ehe zu leben. Unsere Reise verändert sich nun und wir haben uns entschieden, uns zu trennen, um unser individuelles Wachstum zu verfolgen." Ihre Familie hatte und hat die höchste Priorität – böses Blut fließt zwischen ihnen offenbar nicht.

Es sieht sogar so aus, als würden Hugh und Deborra-Lee positiv in die Zukunft blicken. "Wir nehmen dieses nächste Kapitel mit Dankbarkeit, Liebe und Freundlichkeit in Angriff. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie unsere Privatsphäre respektieren, während unsere Familie diesen Übergang in unser aller Leben meistert", heißt es in ihrer Erklärung.

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness im September 2022

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, 2023

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman und seine Frau Deborra-Lee Furness, 2001

