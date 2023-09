Djamila Rowe erstmals mit Tochter bei "VIPs only" zu sehen!

Damit hat wohl niemand gerechnet! Die amtierende Dschungelkönigin Djamila Rowe (56) hat im Camp vor allem mit ihrer Familiengeschichte für Schlagzeilen gesorgt: Ein Brief ihres Sohnes während der Show rührte sie zu Tränen. Später kam die TV-Persönlichkeit dann auf das Verhältnis zu ihren Kindern zu sprechen, wobei sich herausstellte, dass vor allem ihr Sohn stark unter ihrer Medienpräsenz gelitten habe. Auch ihre Tochter machte bislang immer einen großen Bogen um die Kameras. Doch nun wird Djamilas Tochter an ihrer Seite im TV zu sehen sein!

In der neuen Show "VIPs only" kommt es zu einer Premiere: Die 56-Jährige wird in dem Format kurz mit ihrer Tochter zu sehen sein. "Das war überhaupt nicht geplant, also normalerweise weiß man, dass meine Kinder […] nichts mit Medien zu tun haben wollen", plaudert die Dschungelkönigin gegenüber Promiflash aus. Der gemeinsame Dreh sei zufällig aus einer Situation heraus entstanden – ob sie das letzte Mal vor der Kamera stand, bleibt abzuwarten, denn die Mama verrät: "Jetzt glaube ich, hat sie so ein bisschen Blut geleckt, weil sie gesagt hat: 'Ach, so was würde ich noch mal machen.'"

Was sagt Djamila dazu, dass ihre Tochter vielleicht in ihre Fußstapfen treten könnte? "Die Frequenz mit ihr war jetzt eine kurze Geschichte, aber immerhin hat sie es von sich aus gemacht", stellt die Visagistin klar und merkt an: "Ich finde das sehr schön und wenn ihr das Spaß macht, dann kann sie sich damit ja gerne ihr Taschengeld aufbessern."

"VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" ab dem 18. September von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.

