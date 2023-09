Djamila Rowe will Mann haben, der sie nicht als Star kennt

Djamila Rowe (56) weiß, was sie will. Die TV-Persönlichkeit hat in diesem Jahr karrieretechnisch noch einmal einen Sprung gemacht: Sie nahm am Dschungelcamp teil und begeisterte dort das Publikum! Neben den Ess-Challenges und den wilden Tauchspielen kämpfte sich die Berlinerin durch die Show und entwickelte sich nach und nach zum Publikumsliebling. Durch ihre bodenständige und nahbare Art gewann sie die Sympathie und die Stimmen der Zuschauer und gewann letztendlich das Camp! Nun ist sie überall als Dschungelkönigin bekannt – Djamila wünscht sich allerdings einen Mann an ihrer Seite, der von ihrem Promistatus nichts weiß!

Im Promiflash-Interview verrät die 56-Jährige, dass es bei ihr in der Liebe nicht so gut laufe, da sie bei ihrer Männerwahl auch sehr vorsichtig sei. Vor allem wolle sie einen bestimmten Schlag von Menschen umgehen: "Wenn ich jemanden kennenlerne und ich habe das Gefühl, das ist so ein Fanboy, dann habe ich schon keine Lust mehr darauf." Ihr wäre es viel lieber, wenn sie jemanden finden würde, der mit ihrem Promistatus nichts anfangen könne. "Am liebsten würde ich jemanden haben […], der nicht weiß, wer ich bin. Aber der muss aus einem anderen Universum dann sein", scherzt sie.

Doch warum ist Djamila so vorsichtig in Bezug auf Männer? "Ich komme aus einer ganz schlimmen toxischen Beziehung, die mich körperlich und mental komplett zerstört hat", erklärt die Dschungelkönigin Promiflash und stellt klar: "Bevor ich mich noch mal auf den Falschen einlasse, bleibe ich lieber alleine."

RTL Djamila Rowe im Dschungelcamp-Finale 2023

Action Press / AEDT Djamila Rowe, Dschungelkönigin 2023

Action Press / AEDT Djamila Rowe im August 2023

