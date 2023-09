Trotz hochschwangerer Freundin Bruna: Flirtet Neymar fremd?

Ob er aus dieser Nummer wieder herauskommt? Im vergangenen Jahr hatte Neymar Jr. (31) seine Beziehung zu Bruna Biancardi öffentlich gemacht. Im April überraschten der Fußballstar und das brasilianische Model dann mit erfreulichen Neuigkeiten: Sie erwarten derzeit ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Während sich seine Freundin hochschwanger auf das gemeinsame Baby freut, scheint der Profisportler allerdings andere Dinge im Sinn zu haben: Hat Neymar etwa fremdgeflirtet?

Angeblich soll sich der 31-Jährige am vergangenen Mittwoch in einem Nachtclub in Barcelona mit zwei fremden Frauen amüsiert haben. Aktuelle Schnappschüsse auf Instagram zeigen angeblich, wie der werdende Vater mit den beiden Ladys auf einer Party die Korken knallen lässt und dabei wohl auch mit ihnen flirtet.

Falls sich der Flirt bewahrheitet, könnte das ziemlich teuer für Neymar werden. Angeblich sollen die werdenden Eltern nämlich einen Vertrag haben – und der besagt, dass er zwar fremdgehen darf, dabei jedoch keine Küsse ausgetauscht werden dürfen, er verhüten muss und die Affäre nicht an die Öffentlichkeit kommen darf. "Wenn er diesen Vertrag bricht, bekommt seine Freundin Bruna rund eine Million Euro", verriet der brasilianische Journalist Erlan Bastos im Juli gegenüber RTL.

Anzeige

Instagram / brunabiancardi Bruna Biancardi im September 2023

Anzeige

Instagram / neymarjr Neymar Jr. und Bruna Biancardi im April 2023

Anzeige

Getty Images Neymar Jr., brasilianischer Fußballspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de