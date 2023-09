Gerichtsprozess: Jérôme Boatengs Urteil wurde aufgehoben

Der Prozess nimmt noch kein Ende. Schon seit mehreren Jahren steht Jérôme Boateng (35) vor Gericht, da ihm von seiner Ex-Partnerin Körperverletzung vorgeworfen worden war. Ende vergangenen Jahres wurde der Fußballstar schuldig gesprochen und deswegen zu einer millionenhohen Geldstrafe verurteilt. Sein Anwaltsteam legte dagegen Revision ein. Damit haben sie jetzt offenbar Erfolg: Jérômes Urteil aus dem vergangenen Jahr wurde aufgehoben.

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat laut mehreren Medienberichten das Urteil gegen den 35-Jährigen aufgehoben. Der Revision des einstigen Nationalspielers wurde zugestimmt und das Verfahren wurde an das Landgericht in München zurückgewiesen. Jetzt wird der Prozess ganz neu aufgerollt. Zuvor war Jérôme zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,2 Millionen Euro verurteilt worden.

Jérômes Anwalt hatte um die Aufhebung des Urteils gegen den Kicker gekämpft. "Das Verfahren war erschütternd unfair. Der Angeklagte Boateng war schon endgültig verurteilt, bevor das Berufungsverfahren überhaupt begonnen hatte", berichtet er laut Spiegel.

Getty Images Jérôme Boateng im Februar 2021

Getty Images Jérôme Boateng, angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung

Getty Images Jérôme Boateng, Fußballer

