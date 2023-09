Britischer Fußballstar Maddy Cusack stirbt mit nur 27 Jahren

Die Fußballwelt liegt in Trauer. Madeleine Cusack stand beim britischen Klub Sheffield United unter Vertrag. Maddy, wie sie sich nannte, lief seit 2019 für den Verein aus der zweitklassigen Women's Championship auf. In der vergangenen Saison erreichte sie sogar den Meilenstein von 100 Spielen für den Traditionsklub. Aber Maddy war nicht nur als Fußballerin aktiv, sondern engagierte sich auch als Marketingleiterin. Doch nun gibt es traurige Neuigkeiten.

Madeleine ist im Alter von nur 27 Jahren gestorben. Das teilte der Klub am Donnerstagabend auf Twitter mit. Weitere Details zur Todesursache gibt es vorerst nicht. "Der Klub und Maddys Familie bitten um eine gewisse Privatsphäre und werden in dieser traurigen Zeit keine weiteren Kommentare abgeben", heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Vorstandsvorsitzende von Sheffield United äußerte sich bereits zu der erschütternden Nachricht. "Maddy hatte die einzigartige Möglichkeit, in mehreren Bereichen von Sheffield United mitzuwirken und war bei allen beliebt, mit denen sie in Kontakt kam", erklärte der Funktionär, bevor er fortfuhr: "Ihre Persönlichkeit und Professionalität machten sie zu einer Zierde für ihre Familie – wir werden sie schmerzlich vermissen."

