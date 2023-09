Brody Jenner und Tia besuchen Footballspiel mit Baby Honey

Sie genießen die Zeit zu dritt! Brody Jenner (40) und Tia Blanco hatten Anfang des Jahres voller Stolz verkündet, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Anfang August war es dann so weit: Der Realitystar und die Surferin hießen ein kleines Mädchen namens Honey Raye auf der Welt willkommen. Mittlerweile ist ihr Töchterchen fast zwei Monate alt – und erlebt jetzt sogar schon ihr allererstes großes Sportevent!

Auf Instagram berichtet die Neu-Mama von dem Familienausflug ins SoFi Stadion in L.A., wo die Los Angeles Rams gegen die 49ers spielten. "Coolste Erfahrung, Honeys erstes Footballspiel. Brody durfte als DJ auflegen, die Babys kamen auf die große Leinwand", schwärmt sie. Auch einige Schnappschüsse teilt die 26-Jährige mit ihren Fans. Auf einem posieren Brody und Tia mit Honey, die kleine Ohrschützer aufhat und ein Los-Angeles-Rams-Shirt trägt. Ein weiteres zeigt, wie der stolze Papa seinen Nachwuchs am Spielfeldrand im Arm hält.

Brody scheint in seiner Vaterrolle voll aufzugehen. Wie er in einem YouTube-Clip bereits betont hatte, wolle er mit seiner Tochter nicht dieselben Fehler machen wie sein Vater Caitlyn Jenner (73). "Ich glaube, was mich am meisten freut, ist, Dinge anders machen zu können als mein Vater. Als ich aufwuchs, hatte ich nicht die beste Beziehung zum damaligen Bruce", hatte er deutlich gemacht.

Anzeige

Instagram / tiablanco Tia Blanco mit ihrer Tochter Honey

Anzeige

Instagram / tiablanco Tia Blanco und Brody Jenner mit ihrer Tochter Honey

Anzeige

Instagram / tiablanco Brody Jenner mit seiner Tochter Honey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de