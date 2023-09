Das sind Julian Nagelsmanns Pläne als neuer Bundestrainer

Die Suche hat endlich ein Ende. Nachdem die deutsche Nationalmannschaft bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften bereits in der Vorrunde ausschied – und auch die darauffolgenden Testspiele alles andere als gut liefen – fällte der DFB eine Entscheidung und stellte Bundestrainer Hansi Flick (58) frei. Daraufhin begann die Suche nach einem Nachfolger. Inzwischen ist der Verband fündig geworden: Julian Nagelsmann tritt Hansis Erbe an. Nun spricht er erstmals in seiner neuen Position.

"Ich fand die Gespräche herausragend gut. Das Ziel, eine gute Heim-EM zu spielen, ist ein extremer Anreiz. Wir wollen die Nation mit gutem Fußball begeistern", stellt Julian direkt zu Beginn der Pressekonferenz klar. "Das ist die große Chance einer Heim-EM, dass man die Leute schon auf den Monaten vor dem Turnier mitnimmt und im Rücken hat." Die Mannschaft brauche jetzt eine gute, gesunde Aggressivität in Richtung des gegnerischen Tores. "Es muss dem Gegner wehtun, gegen uns zu spielen. Wir wollen die Nation auf dem Weg begeistern, aber gerade bei der EM", führt er seine großen Pläne weiter aus.

Die Zeit nach seinem überraschenden Aus als Trainer des FC Bayern München war für den Coach alles andere als leicht. "Ich bin schon einer mit Tatendrang, der gerne was macht und arbeitet. Seit ich 15 bin, bin ich im Leistungssport Fußball unterwegs und habe jetzt die Zeit genutzt, mit vielen Treffen und Meetings, um die Zeit bei Bayern München zu reflektieren", erläutert Julian weiter. Er sei froh, jetzt die Chance zu haben, seine Fehler auszubessern.

