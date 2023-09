Süß! Zayn findet zu Tochter Khais Geburtstag niedliche Worte

Er liebt seine kleine Tochter über alles! Zayn Malik (30) war einige Zeit mit Gigi Hadid (28) zusammen durchs Leben gegangen. Aus der Beziehung, die 2021 endete, stammt seine Tochter Khai. Da der Sänger nur wenig über sein Privatleben preisgibt, ist auch nur wenig über seinen Schützling bekannt. Vor wenigen Tagen feierte seine kleine Prinzessin schon ihren dritten Geburtstag: Zayn findet liebevolle Worte für Khai.

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an mein Ein und Alles, du bist die erstaunlichste Seele, die ich je gekannt habe. Jeder Tag, den ich mit dir verbringen darf, ist ein Segen, den ich über alles zu schätzen weiß", schreibt der stolze Papa zu einem Foto auf Instagram, das mehrere Polaroids von den beiden auf Khais Geburtstagsparty zeigt. "Schon drei! Wo ist die Zeit geblieben? Mein wunderschönes kleines Mädchen, ich könnte nicht ohne dich leben, danke für all die Liebe, die du in mein Leben bringst", schwärmt er weiter.

Wie sehr seine Tochter das Leben des Hotties veränderte, berichtete er in seinem ersten Interview seit sechs Jahren im "Call Her Daddy"-Podcast. Dort erzählt der "Dusk Till Dawn"-Interpret, dass seine Tochter "Farbe in sein Leben zurückgebracht" habe. "Seit ich meine Tochter habe, ist es für mich das Wichtigste, ein gutes Beispiel für sie zu sein", meinte er.

