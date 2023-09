Bald zweifache Mama: Jenny Frankhauser ist total entspannt

Sie lässt sich nicht stressen! Seit 2019 geht die ehemalige Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (31) gemeinsam mit ihrem Partner Steffen König durchs Leben. Vor rund einem Jahr durften die beiden ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Ihr Sohn Damian machte das Liebesglück seiner Eltern perfekt. Vor wenigen Tagen überraschte die Beauty schließlich mit weiteren süßen Neuigkeiten: Sie ist wieder schwanger. Dass sie bald zweifache Mama sein wird, stresst sie überhaupt nicht. Jenny ist total entspannt!

"Ich gehe die Sache ganz entspannt an. Ich merke auch jetzt schon, dass ich viel entspannter bin als bei Damian", erzählt die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Bei ihrer ersten Schwangerschaft habe sie keinen Geburtsvorbereitungskurs besucht, um sich auf das Mamadasein vorzubereiten und bis kurz vor der Geburt renoviert. "Würde ich nie mehr so machen", weiß sie heute. "Ich weiß, was zu tun ist, wenn das Baby Bauchschmerzen hat oder ähnliches. Ich denke, ich werde bei vielem lockerer sein", sagt sie.

Außerdem hat Jenny auch schon einen Namen für ihren zweiten Nachwuchs. "Also einen Mädchennamen haben wir noch von damals, also der hat sich auch nie geändert. Der war schon immer unser Favorit", plaudert sie aus. Falls Damian einen kleinen Bruder bekommen sollte, steht auch da bereits der Name fest: "Sie fangen beide mit demselben Buchstaben an. [...] Es sind beides wunderschöne Namen, die sehr schön zu Damian und zum Nachnamen König passen."

Jenny Frankhauser und ihr Partner Steffen König

