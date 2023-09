Baby Nummer zwei: Jennifer Frankhauser ist wieder schwanger!

Was für schöne Neuigkeiten von Jennifer Frankhauser (31)! Die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin ist seit 2019 mit ihrem Liebsten Steffen König zusammen. Im September vergangenen Jahres durften die beiden auch ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen: ein kleiner Junge namens Damian. Doch die Familienplanung des Paares scheint noch nicht abgeschlossen gewesen zu sein. Voller Freude verkünden Jenny und Steffen nun, dass sie ein weiteres Baby erwarten!

Das teilt die 30-Jährige ihren Fans nun via Instagram mit. "Du machst unsere kleine Familie komplett. Wir freuen uns so sehr auf dich!", schwärmt Jenny. Dazu teilt sie drei Schnappschüsse, auf denen sie mit ihrem Sohnemann und Steffen posiert. Ganz verliebt legt sie dabei ihre Hand auf ihre kleine Babykugel. "Könnten nicht glücklicher sein", betont die zweifache Mama in spe abschließend.

Ihre Fans, Freunde und Familie freuen sich total für die kleine Familie. "Oma freut sich auch wahnsinnig auf die nächste Knutschkugel", kommentiert Jennys Mutter Iris Klein (56). Ein User kommentiert begeistert: "Herzlichen Glückwunsch, voll schön. Ich freue mich sehr für euch. Bitte bleibt, wie ihr seid, und lasst euch nichts von der Welt da draußen einreden. Ihr seid klasse."

Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian, 2023

Jenny Frankhauser und ihr Partner Steffen König

Jenny Frankhauser und Steffen König, 2023

