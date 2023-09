Kontaktverbot: Stalkerin ist bei Matthew McConaugheys Event

Matthew McConaughey (53) zieht die Reißleine. Der Schauspieler gehört wohl zu den beliebtesten und sympathischsten Hollywoodstars. Seine Rollen in Filmen wie "Dallas Buyers Club" begeisterten Millionen von Fans. Und manche offenbar ein wenig zu sehr – denn aktuell hat der US-Amerikaner ein Problem mit einer Stalkerin und erwirkte ein Kontaktverbot gegen sie. Doch die Frau taucht nun trotzdem bei Matthews Event auf.

Wie TMZ berichtet, erwirkte Matthew die einstweilige Verfügung gegen die unbekannte Frau erst kurz vor seiner Lesung. Sie soll ihn bereits mehrere Monate belästigt haben: So behaupte sie wohl, nicht nur mit ihm in einer Beziehung, sondern auch die Co-Autorin seiner Bücher zu sein. Vor allem Letzteres sei der Grund, weshalb der 53-Jährige befürchtet hatte, sie könnte die Promo-Veranstaltung zu seinem neuen Kinderbuch stören und die Sicherheit der Kinder vor Ort gefährden. Und die Sorge war offenbar nicht unbegründet, denn die Stalkerin taucht tatsächlich auf Matthews Event auf. Allerdings kann sie von den Sicherheitsleuten ohne Zwischenfälle vom Gelände eskortiert werden.

Matthew weiß allerdings nur zu gut, was es heißt, wenn Menschen sich unangemessen nähern. In seiner Jugend hatte er die schmerzliche Erfahrung von sexuellem Missbrauch machen müssen. Dennoch versucht der Golden Globe-Gewinner heute keine Angst vor Beziehungen zu haben, wie er im Podcast "The Conversation: About the Men" verrät: "Ich werde nicht zulassen, dass das mein Vertrauen in die Menschen zerstört."

Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey im April 2022

Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey bei der Premiere von "Sing 2"

Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey bei der Premiere von "White Boy Rick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de