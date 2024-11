Zum Geburtstag bekommt Matthew McConaughey Liebeserklärung

Camila Alves (42) hat ihrem Ehemann Matthew McConaughey (55) am Montag zu seinem Geburtstag eine liebevolle Botschaft gewidmet. Auf Instagram teilte die Unternehmerin ein herzerwärmendes Video, das das Paar bei einer fröhlichen "Schlittenfahrt" auf der Straße zeigt. In ihrem Beitrag schrieb Camila: "Heute feiern wir dich! Na ja, eigentlich haben wir das ganze Wochenende gefeiert! Du bringst so viel Freude, Matthew ... Aber ich höre hier auf, bevor ich zu sentimental werde!" Sie fügte scherzhaft hinzu: "Auf viele weitere Schlittenfahrten, um dich zu feiern."

Das Wochenende voller Geburtstagsfeierlichkeiten folgte unmittelbar auf Halloween, das das Pärchen in unerwarteten Outfits feierte: verkleidet als zwei Flaschen ihres eigenen Tequilas. Matthew, bekannt für seinen schelmischen Humor, teilte die Kostümbilder mit der Bildunterschrift: "Möge das, was in der Flasche ist, immer dein Favorit sein! Happy Halloween." Die beiden verkündeten stolz ihre Vorliebe für Kreativität und Spaß, nicht nur beim Feiern sondern auch im Alltag. Der Schauspieler und seine Frau genießen es offenbar, besondere Momente miteinander zu teilen und sein Geburtstag stellte dabei keine Ausnahme dar.

Matthew und Camila sind seit Juni 2012 verheiratet, nachdem sie sechs Jahre lang zusammen gewesen sind. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Levi, Vida und Livingston. Ihre Liebesgeschichte begann auf unkonventionelle Weise in einer Bar in Los Angeles. Camila erinnerte sich daran, dass sie zunächst von Matthews Stimme angezogen wurde, ohne zu wissen, wer er war. "Ich hörte diese Stimme neben mir und dachte: 'Wer bekommt hier die ganze Aufmerksamkeit vom Barkeeper, sodass ein Single-Mädchen nicht einmal ein Wasser bekommt?'", erzählte sie in einem früheren Interview lachend gegenüber People. Matthew, mit Vollbart und Rasta-Mütze, sah ganz anders aus als der bekannte Schauspieler, und so erkannte sie ihn nicht sofort. Er lud sie zu seinem Tisch ein und mixte ihr einen seiner berühmten Margaritas. "Über diese Margaritas hinweg verstanden wir uns prächtig", erinnerte sich Matthew – und das, obwohl sie in unterschiedliche Sprachen kommunizierten: Camila sprach Portugiesisch und Matthew Englisch mit ein paar Brocken Spanisch.

Getty Images Camila Alves und Matthew McConaughey im September 2024

Getty Images Matthew McConaughey, Schauspieler, mit Ehefrau Camila und seinen Kindern

