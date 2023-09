Danny Masterson und Bijou leben schon fünf Jahre getrennt!

Danny Masterson (47) und seine Frau waren tatsächlich gar kein Paar mehr. Der Schauspieler hatte in den vergangenen Monaten mit seinem Gerichtsprozess traurige Aufmerksamkeit erregt. Gleich mehrere Frauen hatten ihn der Vergewaltigung bezichtigt. Das Gericht hatte ihn für schuldig bekannt und zu 30 Jahren Haft verurteilt. Nachdem seine Frau Bijou Phillips (43) zunächst noch hinter ihm gestanden hatte, reichte sie vor ein paar Tagen die Scheidung ein. Nun wird bekannt: Danny und Bijou lebten schon eine Weile getrennt.

Das enthüllen Gerichtsdokumente, die Daily Mail vorliegen. Demnach habe die Schauspielerin schon zuvor nicht mehr in dem gemeinsamen Haus in Hollywood in Kalifornien gelebt. Bereits 2018 sei sie mit der gemeinsamen Tochter Fianna in den kalifornischen Ort Santa Ynez gezogen. Ob die räumliche Trennung auch eine Trennung von Danny bedeutete, gibt die 43-Jährige nicht an. Danny soll vor seiner Verurteilung aber auch vor dem Haus seiner Frau gesehen worden sein.

Auch wenn die Öffentlichkeit von der Scheidung überrascht war, schien Danny bereits erwartet zu haben, dass seine Frau diese Entscheidung fällen wird. Ein Insider behauptete gegenüber TMZ, dass der "The Ranch"-Darsteller sich im Klaren war, dass es früher oder später so kommen werde. Seiner Frau soll aber auch von Freunden und Familie zu einer offiziellen Trennung geraten worden sein – und das vor allem zum Wohle ihrer Tochter.

Getty Images Danny Masterson beim Launch Event zu "The Ranch" 2017

Getty Images Bijou Phillips und Danny Masterson auf dem Sundance Film Festival 2007

Getty Images Bijou Phillips, Schauspielerin

