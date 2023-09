Fast fertig: Britney Spears' Ehe mit Sam bleibt in Biografie

Britney Spears (41) wird Klartext sprechen. Die Sängerin hatte die Trennung von ihrem Mann Sam Asghari (29) erst vergangenen Monat öffentlich gemacht. Das Liebes-Aus wird für viele überraschend gekommen sein, denn die beiden hatten ihr Glück zuvor im Netz zelebriert. Bisher hielt sich das Popsternchen bei dem Thema aber eher bedeckt und äußerte sich nicht wirklich. Doch nun wird klar, dass Britney in ihrer Biografie doch über Sam sprechen wird.

Bei Instagram teilt Britney einen kurzen Clip, der eine Druckmaschine zeigt, die das Cover für ihre Biografie "The Woman In Me" anfertigt. "Mein Buch bekommt den letzten Schliff", freut sie sich unter dem Video. Also müssen die Fans nicht mehr lange auf die Lebensgeschichte der "Baby One More Time"-Interpretin warten. Und sie dürfen gespannt sein – denn wie Daily Mail erfahren haben will, wird der Teil, der sich mit Britneys Ehe mit Sam auseinandersetzt, nicht herausgestrichen. Was genau die Blondine erzählen will, ist aber nicht bekannt.

Welche Beziehung das Noch-Ehepaar aktuell zueinander hat, ist derzeit unklar. Allerdings soll Britney vergangenen Monat jeden Kontakt zu ihrem Ex gemieden haben. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly: "Sie lässt [Sam] nicht ins Haus und sie reden nicht miteinander." Und dabei soll Sam sich eine freundschaftliche Beziehung wünschen.

Getty Images Britney Spears im Juli 2015

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari, 2023

