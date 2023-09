So stylish setzt Sienna Miller ihre runde Babykugel in Szene

Sienna Miller (41) setzt neue Trends in Sachen Umstandsmode! Vor elf Jahren ist die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ex Tom Sturridge (37) durfte sie ihre Tochter Marlowe (11) auf der Welt begrüßen. Ende August wurde bekannt, dass die Hollywood-Schönheit aktuell den ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem neuen Freund Oli Green erwartet – nun beweist Sienna, wie stylish Schwangerschaft aussehen kann!

Das zeigen nun Paparazzi-Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen. Die 41-Jährige präsentierte ihre wachsende Babykugel bei einem Spaziergang durch New York City – und zeigte sich dabei in lässigem Chic. Die britisch-amerikanische Modedesignerin trug eng anliegendes T-Shirt in Weiß und rundete den Look mit einer hellblauen Baggy-Jeans ab.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sienna ihren Babybauch in stilvoller Umstandsmode zur Schau stellt. Wie People berichtet hatte, ließ sich die Schwangere für ihre eigene Herbstkampagne mit Marks und Spencer in den Mall Galleries in London ablichten. Für das Event trug Sienna einen drapierten Anzug in Schwarz – bei dem ihr wachsender Babybauch unter dem schwarzen Hemd hervorlugte!

