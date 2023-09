Sienna Miller zeigt ihren Babybauch in einer Modekampagne!

Die schwangere Sienna Miller (41) zeigt sich definitiv mit Stil! Vor elf Jahren ist die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ex Tom Sturridge (37) brachte sie ihre Tochter Marlow zur Welt. Ende August wurde bekannt, dass die Hollywood-Schönheit aktuell das erste Baby mit ihrem neuen Freund Oli Green erwartet. Nun stellt Sienna ihre wachsende Babykugel für eine Modekampagne zur Schau!

Schnappschüsse, die People vorliegen, zeigen die 41-Jährige in stilvoller Umstandsmode. Anlass hierfür war ihre eigene Herbstkampagne mit Marks und Spencer in den Mall Galleries in London. Für das Event trug Sienna einen drapierten Anzug in Schwarz – wobei ihr wachsender Babybauch unter dem schwarzen Hemd gerade noch sichtbar war!

Erst vor wenigen Wochen hatten Paparazzi die Schwangerschaft der "American Sniper"-Darstellerin auf Urlaubsaufnahmen enthüllt. Der "Stardust"-Star wurde am Strand von Ibiza abgelichtet – und zwar mit einer deutlichen Wölbung am Bauch!

Anzeige

Getty Images Sienna Miller bei der Prince's Trust Gala 2023

Anzeige

Getty Images Sienna Miller bei der Premiere von "A Spy Among Friends"

Anzeige

Getty Images Sienna Miller, September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de