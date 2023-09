Danny Masterson und Ex Bijou lebten doch nicht getrennt!

Es scheint sich um ein Missverständnis gehandelt zu haben. Danny Masterson (47) wurde vor wenigen Wochen zu einer 30-jährigen Haftstrafe verurteilt. Zu Beginn des Prozesses stand ihm seine Noch-Ehefrau Bijou Phillips (43) zur Seite, doch vor einigen Tagen reichte die Schauspielerin die Scheidung ein. Es hieß, dass die zwei seit fünf Jahren nicht mehr zusammen leben. Das stimmt aber nicht, wie jetzt bekannt ist!

Das stellte Bijous Anwalt gegenüber Page Six klar. Laut ihm habe Danny in dem Haus gewohnt, aber nicht "im Moment", da er sich im Gefängnis befindet. Daher wurde er nicht in den Dokumenten aufgeführt. Denn zuvor wurde behauptet, dass die Blondine 2018 mit ihrer gemeinsamen Tochter Fianna nach Santa Ynez in Kalifornien gezogen war.

Wie geht es nach der Scheidung für die beiden weiter? Wie People erfahren haben will, fordere Bijou anscheinend das "volle rechtliche und physische Sorgerecht" für ihren Nachwuchs. Danny soll seine Tochter allerdings besuchen dürfen.

Getty Images Danny Masterson und Bijou Phillips

Getty Images Danny Masterson, Schauspieler und Bijou Phillips, Schauspielerin

Getty Images Bijou Phillips, Schauspielerin

