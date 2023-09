Erste Details zur Scheidung von Danny Masterson und Bijou

Die Formalien werden geklärt! Danny Masterson (47) hatte sich seit einigen Monaten aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten müssen. Im Mai dieses Jahres wurde er in zwei von drei Fällen schuldig gesprochen – und daraufhin zu 30 Jahren Haft verurteilt. Während seine Frau Bijou Phillips (43) eigentlich immer wieder beteuerte, von seiner Unschuld überzeugt zu sein, reichte sie kürzlich überraschend die Scheidung von dem "Die wilden 70er"-Star ein. Nun werden die ersten Informationen zur Scheidung von Danny und Bijou bekannt!

Wie People berichtet, fordert die Frau des Schauspielers anscheinend das "volle rechtliche und physische Sorgerecht" für ihre neunjährige Tochter Fianna, während sie Danny allerdings ein Besuchsrecht einräumt. Zudem wünsche sie sich, dass ihre Vermögen als getrennte Eigentümer aufgeteilt werden, da die Schauspieler wohl keinen Ehevertrag geschlossen haben. Dennoch soll Bijou wollen, dass ihr Mann ihre Anwaltskosten übernehme und Ehegattenunterhalt an sie zahle.

Als Grund für die Trennung gibt sie "unüberbrückbare Differenzen" an. Ihre Priorität bleibe in dieser schweren Zeit bei ihrer Tochter. Dennoch findet die Schauspielerin auch gute Worte für ihren Ex-Partner. "Herr Masterson war in den schwierigsten Zeiten ihres Lebens immer für Frau Phillips da. Frau Phillips erkennt an, dass Herr Masterson ein wunderbarer Vater für ihre Tochter ist", heißt es in einer Erklärung von Bijous Anwalt.

Bijou Phillips, Schauspielerin

Danny Masterson, Schauspieler

Danny Masterson, Schauspieler und Bijou Phillips, Schauspielerin

