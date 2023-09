Diese "Princess Charming"-Girls verlassen gemeinsam die Show

Bei Princess Charming entstehen die ersten Gefühle! Seit einigen Wochen sucht Madleen Matthias (22) in der Datingshow nach ihrer Traumfrau. Das gestaltet sich für die Studentin aber gar nicht so leicht – denn neben ihr selbst befinden sich in der Villa auch zahlreiche andere schöne und spannende Frauen, die auch miteinander flirten. Und dabei bauen sich auch Emotionen auf: Zwei Girls verlassen gemeinsam die Show!

In Folge vier treffen Rahel und Maria eine folgenschwere Entscheidung: Nachdem sie miteinander flirten und es dann auch zum Kuss kommt, nehmen sie Madleen in der Ladys Night zur Seite. "Wir wollen dir was sagen", fängt Maria an und ergänzt: "Wir mögen uns!" Und die Princess? Die freut sich total für die beiden: "Vielen Dank für eure Ehrlichkeit! Ganz aufrichtig freue ich mich für euch!"

Und damit sind die zwei Turteltauben nicht die ersten, die Madleen stehen lassen. In Folge drei verließ auch Desi die Sendung freiwillig – sie hatte zwar den ersten Kuss der Princess bekommen, jedoch anschließend auch mit Aleyna geknutscht. Aus purer Verwirrung ging sie schließlich nach Hause.

RTL / Markus Hertrich Maria, "Princess Charming"-Kandidatin 2023

RTL / Markus Hertrich Rahel von "Princess Charming" 2023

Princess Charming, RTL+ Madleen Matthias und Desi bei "Princess Charming"

