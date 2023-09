"Häufigerer Fremdgänger": Vanessa Nwattu schießt gegen Diogo

Das will Vanessa Nwattu nicht auf sich sitzen lassen! Am 4. November geht ein neues Fernsehformat von Eugen Lopez an den Start. Bei "Fame Fighting" müssen sich TV-Stars im Boxring beweisen. Diogo Sangre (28) und Aleksandar Petrovic (32) werden im ersten Kampf gegeneinander antreten. Ersterer kündigte wohl bereits an, dass er dem Ex-Temptation Island-Kandidaten für seine Fremdgeh-Aktion eine Lektion erteilen will. Aleks' Freundin Vanessa gefällt das aber ganz und gar nicht!

"Statistisch gesehen wird Diogo gewinnen, wenn es darum geht, wer der häufigere Fremdgänger ist – da steht es 3:1 für ihn! [...] Schauen wir mal, ob nur eine Frau oder mehrere klatschen werden", kommentiert die Beauty unter der Kampfankündigung von "Fame Fighting" auf Instagram. In ihrer Story argumentiert sie, dass Diogo – der 2020 als Verführer bei "Temptation Island" mitgemacht hat – ebenfalls untreu in Beziehungen war. Und zwar öfter als Aleks. "Ich finde es gerade mehr als unfair, wenn man selber nicht besser ist, jemanden auf etwas festzunageln", begründet Vanessa.

Einige Fans sind offenbar der gleichen Meinung wie die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin. "Aleks hat sich verliebt, ist unglücklich gelaufen – aber Diogo legt doch eine Frau nach der nächsten in sämtlichen Shows flach. Ist das für euch okay? Das ist doch deutlich schlimmer, als sich in eine andere Frau während einer Beziehung zu verlieben", kommentiert ein User.

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Star

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

