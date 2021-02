So süß gratuliert Wilmer Valderrama (41) seiner Ex Mandy Moore (36) zu deren Nachwuchs! Im September hatte die Schauspielerin die tolle Nachricht bekannt gegeben, dass sie und ihr Mann Taylor Goldsmith Anfang 2021 Eltern werden. Kürzlich war es endlich so weit: Vor wenigen Tagen erblickte der Sohn der This Is Us-Darstellerin das Licht der Welt. Neben ihren Fans zählen viele Stars zu den Gratulanten – darunter auch Wilmer, mit dem Mandy Anfang der 2000er liiert war...

Unter dem Instagram-Beitrag, in dem Mandy die Geburt ihres ersten Kindes verkündet, schrieb der Schauspieler: "Ja!!! Was für ein unglaubliches Geschenk. Ihr zwei schönen Seelen werdet tolle Eltern sein!" Der 41-Jährige forderte die frischgebackenen Eltern dazu auf, jeden Atemzug in diesem neuen Lebenskapitel zu genießen. "Dieser junge Mann ist dazu bestimmt, eure Welt zu erhellen", beendete er seinen Kommentar.

Ob Wilmers eigenes Babyglück ihm zu diesen liebevollen Zeilen verleitet hat? Denn auch er ist gerade erst vor wenigen Tagen zum ersten Mal Vater geworden. Und, na klar – auch Mandy gratulierte ihm dazu: "Schaut euch diesen kleinen Engel an. Alles Gute für dich und deine großartige Familie. Ich kann es kaum abwarten, die Kleine zu treffen", schrieb sie unter seinem Posting.

Getty Images Mandy Moore, Schauspielerin

Instagram / mandymooremm August Harrison Goldsmith, Sohn von Mandy Moore

Instagram / mandymooremm Wilmer Valderrama und Mandy Moore

