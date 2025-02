Wilmer Valderrama und seine Amanda erwarten ihr zweites Kind

Wilmer Valderrama (45) und Amanda Pacheco haben aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Die beiden erwarten ihr zweites gemeinsames Kind! Das geben der Schauspieler und seine Verlobte überglücklich gegenüber People bekannt. Besonders aufgeregt ist ihre vierjährige Tochter Nakano Oceana, die schon vor der Schwangerschaft begeistert davon sprach, eine große Schwester zu werden. Amanda verrät: "Sie hat es manifestiert, bevor ich überhaupt wusste, dass ich schwanger bin!" Nakano war es dann auch, die als Erste von der Schwangerschaft erfuhr und die freudige Nachricht ihren Eltern bei einem Familientreffen verkündete.

Die kleine Familie freut sich schon sehr auf den Familienzuwachs, dessen Geschlecht bisher nicht bekannt ist. "Nakano ist so liebevoll – sie küsst Amandas Bauch, bevor sie zur Schule geht, und hat dem Baby sogar schon ein eigenes Kuscheltier geschenkt", erzählt Wilmer stolz. Für Amanda, die zugibt, sich bei der Mutterschaft auf ihren Instinkt zu verlassen, anstatt viele Bücher darüber zu lesen, bleibt jeder Tag mit Nakano und dem kommenden Baby eine spontane, aufregende Reise. Gemeinsame Familienmomente, wie sie beim Essen oder Schlafengehen entstehen, sind für die beiden Eltern etwas, worauf sie sich am meisten freuen.

Wilmer sieht in der Vaterrolle seine Berufung. Insbesondere die Tatsache, ein Mädchen-Papa zu sein, habe ihm großen kreativen Antrieb gegeben. Mit Amanda teilt er die Vorfreude auf das turbulente Leben mit zwei kleinen Kindern, inklusive vollgestopfter Autos und chaotischer Morgenroutinen. Das Paar ist seit 2019 zusammen. An Neujahr 2020 hielt der Serienstar um die Hand seiner Liebsten an, im Jahr darauf kam ihre Tochter auf die Welt. Eine Hochzeit gab es bisher noch nicht – damit scheinen sie sich aber auch nicht stressen lassen zu wollen.

Instagram / seaweanie Wilmer Valderrama mit seiner Partnerin Amanda Pacheco und der gemeinsamen Tochter

Getty Images Amanda Pacheco und Wilmer Valderrama bei den Golden Globes, 2024

