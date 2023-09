Nelson Mandelas Enkeltochter Zoleka (43) an Krebs gestorben

Traurige Nachrichten aus den USA. Zoleka Mandela, eine der 17 Enkelkinder von Nelson Mandela (✝95), war ebenso wie ihr Großvater als Aktivistin und zudem als Autorin tätig. Vor mehr als zwölf Jahren hatte sie die Schockdiagnose Brustkrebs bekommen. Ihre Fans hielt die vierfache Mutter seitdem mit regelmäßigen Updates zu ihrem Kampf gegen die Krankheit auf dem Laufenden. Doch nun wird bekannt: Zoleka ist im Alter von nur 43 Jahren verstorben.

Wie ein Sprecher der Familie in einem Statement auf ihrem Instagram-Profil erklärt, sei Zoleka am 18. September "zur fortlaufenden Behandlung von Krebsmetastasen in Hüfte, Leber, Lunge, Becken, Gehirn und Rückenmark" ins Krankenhaus gekommen. Bei Scans sei festgestellt worden, dass sich ihr Zustand verschlechtert hat. "Zoleka verstarb am Montagabend, den 25. September, im Kreise ihrer Freunde und Familie. Unser aufrichtiger Dank gilt dem medizinischen Team, das sich um sie kümmerte", heißt es in der Erklärung.

Zahlreiche Fans und Freunde drücken im Netz ihre Trauer aus. "Ruhe in Frieden, schöne Königin. Danke, dass du uns gezeigt hast, was es wirklich bedeutet, das Leben in vollen Zügen zu genießen", kommentiert beispielsweise Musikerin Nandi Mandida. Ein Follower schreibt: "Du hast so hart gekämpft und bist eine Inspiration für viele von uns. Möge deine schöne Seele in ewigem Frieden ruhen."

