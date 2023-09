Neuestes Projekt: Iris Klein möchte den Playboy zieren!

Iris Klein (56) spricht über ihr neuestes Wunschprojekt! Die Pfälzerin wurde vor einigen Jahren als Mutter von TV-Blondine Daniela Katzenberger (36) bekannt. Doch die Ex von Peter Klein (56) will sich inzwischen ein eigenes Standbein aufbauen – so war sie auf der Fashion Week in New York über den Laufsteg gelaufen. Doch damit ist längst nicht genug, wie sie selbst verrät: Iris möchte in den Playboy!

Diese Nachricht verkündete die 56-Jährige ihren Fans via Instagram. "Ich will in den Playboy!" machte Iris unmissverständlich deutlich. Damit setzt sich die Fernsehpersönlichkeit ein neues Ziel. Für das berühmte Männermagazin die Hüllen fallen zu lassen, scheint für Iris absolut kein Problem zu sein. Bisher wollte sie allerdings nicht mehr dazu verraten.

Ob Iris' Abnehmerfolg der Grund dafür ist? Schließlich hatte sich die Schwiegermutter von Lucas Cordalis (56) als Ziel gesetzt, einige Kilos purzeln zu lassen – und das mit Erfolg! "Ich bin von 88 Kilo auf 72 runter und dann wieder drei rauf", verriet sie in einer Instagram-Fragerunde.

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im August 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Mai 2023

