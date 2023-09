Helene Fischer richtet emotionale Worte an ihre Mutter

Helene Fischer (39) wird ganz emotional auf der Bühne! Aktuell befindet sich die Schlagersängerin auf ihrer großen Tour, und das trotz eines blutigen Zwischenfalls im Sommer. Die Mutter einer Tochter hatte sich bei einem Auftritt während einer Akrobatiknummer verletzt, sodass sie ihre Show abbrechen musste. Bei ihren Fans sorgte dies für einen Schockmoment – insbesondere für ihre Familie. Dessen ist sich auch Helene bewusst und richtet daher diese Worte an ihre Mutter!

In einem TikTok-Video ist zu sehen, wie sie sich während eines Konzerts an ihren Ehrengast wendet. "Mama, ich weiß, was du fühlst, und ich weiß mittlerweile, wie es ist, wenn man sich Sorgen macht", beteuerte die 39-Jährige. "Ich bin niemals leichtsinnig, ich gehe niemals leichtsinnig an irgendwelche Dinge heran. Aber das ist einfach für mich als Künstlerin so wertvoll, gerade jetzt in diesen Jahren", erklärte Helene ihre Beweggründe.

Zwei Monate nach dem Unfall war die Musikerin wieder zurückgekehrt. Während der Show habe sie laut Bild versichert: "Mir geht es [...] fantastisch und ihr könnt mir eines glauben, ich bin nicht leichtsinnig." Sie stelle sich gerne Herausforderungen und "wollte unbedingt wieder Akrobatik machen".

Getty Images Helene Fischer bei dem Jubiläum von "Wetten, dass...?"

Getty Images Helene Fischer im August 2022

Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin

