So geht es Bijou Phillips nach Scheidung von Danny Masterson

Bijou Phillips (43) kennt ihre Prioritäten. Die Schauspielerin war seit 2005 mit Danny Masterson (47) zusammen, sechs Jahre später hatten sie sich das Jawort gegeben. Ihre Tochter Fianna krönte die Liebe der beiden, doch die Ehe fand vor wenigen Tagen ein Ende: Kurz nach der Verurteilung des "Die wilden Siebziger"-Stars, dem Vergewaltigung und Missbrauch vorgeworfen wird, reichte die US-Amerikanerin die Scheidung ein. Jetzt ist bekannt, wie es Bijou nach der Trennung geht.

Die 43-Jährige habe sich ihrem Nachwuchs gewidmet, wie ein Insider berichtet. "Sie konzentriert sich darauf, eine Mutter zu sein und ihre Zukunft zu bewahren, egal was passiert", schildert die Quelle gegenüber Us Weekly. Sie bleibe weiterhin positiv, außerdem habe sie weiterhin Kontakt zu Dannys Familie: "Bijou verlässt sich sehr auf sie, und ich glaube nicht, dass sie aufhören wird, Dannys Familie nahezustehen, egal, was mit ihm passiert."

Trotz der Scheidung scheinen sich Bijou und Danny gut zu verstehen. Für den Schauspieler soll das Beziehungsende keine Überraschung gewesen sein, wie ein Insider vermutete. Denn laut TMZ sei Danny bereits bei der Verurteilung bewusst gewesen, dass seine Ehe dem Ganzen nicht standhalten werde.

Getty Images Danny Masterson und seine Frau Bijou Phillips

Getty Images Bijou Phillips, Schauspielerin

Getty Images Danny Masterson, Schauspieler und Bijou Phillips, Schauspielerin

