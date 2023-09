So kam "Hochzeit auf den ersten Blick"-Heikos Ständchen an

So hat sich das Heiko ganz bestimmt nicht vorgestellt! In der Jubiläumsstaffel von Hochzeit auf den ersten Blick hatten sich der Diplom-Informatiker und die Senior Marketing Managerin Alexandra das Jawort gegeben. Schnell wurde klar, dass sich die beiden gernhaben und mit der Auswahl ihres Partners mehr als zufrieden sind. So überkam es den Bräutigam, seiner Liebsten ein Ständchen zu singen. Doch das kam bei den Zuschauern alles andere als gut an...

Denn auf der Social-Media-Plattform X sind viele Fans der Meinung, dass seine Gesangseinlage alles andere als romantisch war: "Wer hat ihm erzählt, dass er gut singen kann?" Ein anderer User witzelt: "Wäre so geil, wenn sie direkt nach dem Lied die Scheidung einreicht." Ein anderer appelliert an den 46-Jährigen: "Heiggo, wenn sie schon sagt 'nicht singen', dann heißt das auch nicht singen!"

Trotz dieser Aktion scheinen einige davon überzeugt zu sein, dass die Ehe der beiden Baden-Württemberger durchaus eine Zukunft hat. Denn laut einer Promiflash-Umfrage [Stand, 26. September 2023, 15:15 Uhr], finden 86,5 Prozent der Teilnehmer, dass Alexandra und Heiko ein gutes Match sind.

