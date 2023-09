Darum gab Michael Gambon (†82) die Schauspielerei auf!

Sein Tod beschäftigt die ganze Welt. Am Donnerstag wurden traurige Nachrichten bekannt: Michael Gambon (✝82) ist gestorben. Der Schauspieler machte eine steile Karriere. Durch seine Rolle als Hogwarts-Schulleiter Professor Albus Dumbledore in den Harry Potter-Filmen hatte er internationale Berühmtheit erlangt. Vor acht Jahren zog sich der irisch-britische Filmstar komplett aus dem Showbiz zurück. Doch aus welchem Grund beendete Michael seine Schauspielkarriere?

Mit The Sunday Times sprach der Schauspieler in der Vergangenheit darüber, dass er sich geistig nicht mehr fit genug fühlte – er habe lange gebraucht, um seinen Text zu lernen. "Es ist furchtbar, das zuzugeben. Es bricht mir das Herz, wenn das Drehbuch vor mir liegt und es ewig dauert, es zu lernen. Es ist beängstigend", gab Michael zu. Kurzzeitig habe er wegen seiner Lernschwierigkeiten sogar befürchtet, dass er an Alzheimer erkrankt sei – das stellte sich allerdings als unwahr heraus.

Wegen seiner Schwierigkeiten besetzte der "Harry Potter"-Star bei einer seiner letzten Theateraufführung auch eine Rolle ohne Text. "Es war brillant. Ich musste nur eine Reihe von Gesichtsausdrücken machen", erklärte Michael damals gegenüber dem Newsportal.

Getty Images Michael Gambon, Schauspieler

Getty Images Michael Gambon im Januar 2016

Getty Images Michael Gambon, Schauspieler

