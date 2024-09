Maggie Smith genau ein Jahr nach "Harry Potter"-Kollege tot

Kürzlich wurde eine traurige Nachricht bekannt: Maggie Smith (✝89), die insbesondere durch ihre Rolle der Minerva McGonagall in Harry Potter berühmt wurde, ist tot. Damit trauern die Fans der beliebten Buchverfilmung um einen weiteren ihrer Lieblinge. Erst vergangenes Jahr verstarb Michael Gambon (✝82), der den Dumbledore verkörpert hatte. Jetzt fällt auf: Maggie ist am gleichen Tag wie der Schauspieler gestorben, nur ein Jahr später.

Der Brite war am 27.09.2023 im Alter von 82 Jahren friedlich eingeschlafen. Das ließ seine Familie über ihre Sprecherin verlauten. "Der geliebte Ehemann und Vater Michael starb nach einer Lungenentzündung friedlich im Krankenhaus im Beisein seiner Frau Anne und seines Sohnes Fergus. [...] Wir bitten Sie, unsere Privatsphäre in dieser schmerzlichen Zeit zu respektieren und danken Ihnen für Ihre Nachrichten der Unterstützung und Liebe", lautete die Erklärung, die The Sun vorlag.

Nun hat eine weitere "Harry Potter"-Legende die Welt verlassen. Ihr Ableben gaben ihre Söhne Toby Stephens und Chris Larkin über eine Pressemitteilung bekannt, die durch BBC veröffentlicht wurde. "Sie war eine sehr private Person und war am Ende im Kreise ihrer Freunde und Familie. Sie hinterlässt zwei Söhne und fünf liebevolle Enkelkinder, die über den Verlust ihrer außergewöhnlichen Mutter und Großmutter am Boden zerstört sind", hieß es in dieser.

Getty Images Sir Michael Gambon, Schauspieler

Getty Images Maggi Smith, 2017

