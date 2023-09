Diese "Harry Potter"-Stars trauern um Sir Michael Gambon (†)

Sir Michael Gambon (✝82) hinterlässt eine große Lücke in der Schauspielwelt. Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Schauspieler verstorben ist. Der Brite, der besonders in der Rolle des Albus Dumbledore in den Harry Potter-Filmen bekannt geworden war, hinterlässt ein großes Erbe – in seiner Laufbahn war er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Kein Wunder also, dass auch die Trauer unter den Promis groß ist!

Besonders aus dem ehemaligen "Harry Potter"-Cast melden sich nach Michaels Tod zahlreiche Stimmen zu Wort. James Phelps (37), der damals den Fred Weasley verkörperte, schreibt auf der Plattform X: "Es tut mir sehr leid, von dem Ableben von Michael Gambon zu hören. Er war vor und hinter der Kamera eine Legende!" Und auch Lucius-Malfoy-Darsteller Jason Isaacs (60) trauert um seinen Kollegen: "Von Michael habe ich gelernt, was Schauspielerei sein kann – komplex, verletzlich und zutiefst menschlich."

Neben James und Jason teilt auch Bonnie Wright (32) ihre Gedanken im Netz. Die frischgebackene Mama, bekannt als Ginny Weasley, postet auf Instagram ein Foto von Albus Dumbledore und schreibt dazu: "Ich war für immer von Michaels Anwesenheit und Leistung beeindruckt. Seine tiefe, verschmitzte Stimme vibrierte zwischen den Szenen durch die Große Halle. Er war Dumbledore durch und durch!"

