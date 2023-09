Nach Tod von Michael Gambon: Emma Watson verabschiedet sich

Emma Watson (33) nimmt Abschied. An der Seite von Michael Gambon (✝82) hatte die Schauspielerin, die die brillante Hexe Hermine Granger verkörpert, mit den Harry Potter-Filmen internationale Berühmtheit erlangt. Sie wurde über Nacht zum Weltstar. Doch gerade erst machten traurige Neuigkeiten die Runde: Der Darsteller des Schulleiters Albus Dumbledore ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Nun verabschiedet sich Emma von ihrem langjährigen Wegbegleiter Michael.

Auf Instagram postet sie ein emotionales Statement in ihrer Story. Zu einem Bild von Michael in seiner Paraderolle des liebenswürdigen Schulleiters Dumbledore schreibt sie: "Freundlicher, freundlicher, freundlicher Michael Gambon. Du hast nie etwas zu ernst genommen, aber irgendwie die ernstesten Momente mit all der Ernsthaftigkeit geliefert. Danke, dass du uns gezeigt hast, wie es aussieht, wenn man Größe mit Leichtigkeit trägt. Wir werden dich vermissen."

Auch der Ron-Weasly-Darsteller Rupert Grint (35) zollt seinem Schauspielkollegen Tribut: Zu einem Bild von Dumbledore an seinem Pult schreibt der Schauspieler: "Es ist so traurig, das von Michael zu hören. Er brachte so viel Wärme und Unfug in jeden Tag am Set. Er hat mich als Kind in seinen Bann gezogen und wurde für mich zu einem persönlichen Vorbild, wenn es darum ging, den Spaß und die Exzentrik im Leben zu finden."

Anzeige

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

Anzeige

Collection Christophel / ActionPress Michael Gambon als Albus Dumbeldore in "Harry Potter"

Anzeige

Getty Images Rupert Grint, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de