Ian McKellen wurde mit dem toten Michael Gambon verwechselt!

Zum Verwechseln ähnlich, oder nicht? Ian McKellen (84) und Sir Michael Gambon (✝82) verkörperten beide zwei legendäre Filmrollen. Ian spielte den Zauberer Gandalf in Der Herr der Ringe und in "Der Hobbit", während Michael in den Harry Potter-Filmen den Zauberer Albus Dumbledore darstellte. In der "The Graham Norton Show" erzählte Ian von einer lustigen Begegnung mit zwei jungen Frauen, die ihn mit seinem Schauspielkollegen verwechselten. "Michael Gambon, der den anderen Zauberer spielte, und ich werden oft verwechselt, und dann ist letzte Woche etwas Seltsames passiert", erzählte der Schauspieler und fügte hinzu: "Ich habe auf den Zug gewartet, als zwei Frauen fragten: 'Sind Sie Michael Gambon?'"

Das Seltsame an der Begegnung: Michael Gambon war schon im vergangenen September verstorben. Das versuchte auch sein Schauspielkollege zu erklären, doch die Frauen schienen wohl nicht überzeugt zu sein. "Sie sagten: 'Ja, das wissen wir, aber sind Sie es?' Ich glaube, sie dachten, sie hätten einen Geist gesehen", witzelte Ian. Michael Sheen (55), der auch in der Show zu Gast war, erzählte, dass auch er schon mit einem Schauspieler verwechselt wurde. "Viele Leute denken, ich sei Andy Serkis aus 'Der Herr der Ringe' – aber ich werde nicht als Andy erkannt, sondern als die hässliche Figur Gollum", berichtete der Twilight-Star.

Tatsächlich kommen solche Verwechslungen besonders bei Promis nicht gerade selten vor. Der skurrilste Vergleich geht aber an Jared Leto (52). Seine Fans behaupten sogar, dass der Sänger wie Jesus aussieht. "Es gibt ein lustiges Meme von einer brasilianischen Großmutter, die ein Bild von mir an ihrem Kühlschrank kleben hat, weil sie dachte, ich sei Jesus", erinnerte er sich einmal in einem Gespräch mit People.

Getty Images Michael Sheen bei den Pride Of Britain Awards, 2019

Getty Images Jared Leto bei der "Morbius"-Premiere in Berlin

