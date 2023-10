"Harry Potter"-Star Michael Gambon wäre 83 Jahre geworden

Michael Gambon bleibt unvergessen. Ende September erreichte die Harry Potter-Fans eine tragische Nachricht: Der Dumbledore-Darsteller starb im Alter von 82 Jahren. Er soll an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben sein. Das ließ nicht nur die Fans, sondern auch die Darsteller der erfolgreichen Filmreihe trauernd zurück. So wird heute für viele ebenfalls ein trauriger Tag sein – denn Michael (✝82) wäre heute 83 Jahre alt geworden.

Heute an Michaels Geburtstag ist sicher ein Tag, an dem sich viele seiner Fans an ihn zurückerinnern. Vor allem seine Rolle als mächtiger Zauberer Albus Dumbledore bleibt wohl in Erinnerung. Doch der Ire hatte auch in anderen großen Filmen mitgespielt, darunter "The Kings Speech" und der Horrorkomödie "Sleepy Hollow". Begonnen hatte Michaels Karriere aber auf der Theaterbühne und der war er trotz aller Erfolge vor der Kamera bis in die 2010er Jahre treu geblieben. Für seine Rolle in dem Broadway-Stück "Skylight" hatte er 1997 sogar einen Tony Award bekommen.

Fast genauso aufregend wie sein Berufsleben war aber auch Michael Privatleben gewesen. So stammen unter anderem zwei seiner Kinder aus der Beziehung zu der 25 Jahre jüngeren Philippa Hart. Als britischer Staatsbürger hatte ihn Queen Elizabeth II. (✝96) 1998 den Titel Knight Bachelor verleihen, weshalb er als Sir bezeichnet wurde. Außerdem war er leidenschaftlicher Sammler antiker Waffen gewesen und hatte sich eine Pilotenlizenz erworben.

ActionPress/SIPA PRESS Michael Gambon in "Harry Potter und der Gefangenen von Azkaban" (2004)

Getty Images Michael Gambon, "Harry Potter"-Star

Getty Images Michael Gambon und Daniel Radcliffe

