Wird Georgina Fleur bei "B:Real" ihre kleine Tochter zeigen?

Wie macht sie das mit ihrer Tochter? Georgina Fleur (33) hat mit ihrem Ex Kubilay Özdemir eine kleine Tochter, die sie alleine in Dubai großzieht. Obwohl die Influencerin viel aus ihrem Alltag teilt, ist sie darauf bedacht, weder das Gesicht noch den Namen ihrer Tochter zu zeigen. Bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben ist die Reality-TV-Bekanntheit bald noch privater zu sehen – aber wie macht Georgina das dort mit ihrer Tochter? Promiflash hakt nach...

"B:Real" wird die erste Show sein, in der Georgina gemeinsam mit ihrem Baby zu sehen sein wird. "Ich habe sie bis jetzt gar nicht gezeigt und ich sage euch, ich ziehe diesen Film komplett durch, ich lasse sie verpixeln", erklärt die Sommerhaus-Bekanntheit im Promiflash-Interview. "Ihren Namen will ich weiterhin nicht nennen, weil ich einfach die Privatsphäre meiner Tochter schützen möchte und ich sie jetzt nicht in die Öffentlichkeit zerren will, nur weil ich eine Person des öffentlichen Lebens bin", führt Georgina weiter aus.

Allgemein möchte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin nichts von ihrer Tochter im Netz zeigen. "Es gibt auch Kinderfotos von mir, die würde ich niemals bei Instagram posten, weil ich da so komisch aussehe, und ich möchte auch nicht, dass meine Tochter dann irgendwann mal diese peinlichen Momente hat. [...] Ich möchte meine Tochter nicht blamieren oder dass sie gemobbt wird in der Schule", betont Georgina.

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, Mai 2023

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Oktober 2022

