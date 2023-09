Comeback: Luke Mockridge strahlt beim Deutschen Fernsehpreis

Luke Mockridge (34) kann endlich wieder strahlen. Im Sommer 2021 waren von seiner Ex-Freundin schwere Missbrauchsvorwürfe gegen den Komiker erhoben worden. Der Prozess ist mittlerweile zwar eingestellt, doch seine Psyche und seine Karriere haben sehr unter dem Vorfall gelitten. Das TV-Gesicht zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Inzwischen ist Luke wieder da – und sorgt für einen strahlenden Überraschungsauftritt beim Deutschen Fernsehpreis.

Zusammen mit seinem guten Freund Oliver Pocher (45) schreitet er am Donnerstagabend über den roten Teppich und verbreitet bei einem seiner ersten Auftritte nach den Anschuldigungen gegen ihn gute Laune. "Wenn es mir gut geht, dann gehe ich raus. Also allein, dass ich hier bin, heißt: Es ist alles okay!", erklärt Luke RTL seinen mentalen Zustand. Der Comedian versucht, nach der schweren Zeit endlich wieder positiv in die Zukunft zu sehen und kämpft sich Stück für Stück in sein altes Leben zurück: "Jeder hat mal eine Krise, bei mir lauter und öffentlicher, aber irgendwann kommt man an einen Punkt von optimistischer Gelassenheit!"

Auf Olli an seiner Seite kann sich Luke auch immer verlassen. Er stand während der Vorwürfe immer zu ihm – und nun revanchiert sich Luke und tröstet seinen Kollegen wegen dessen schmerzhafter Trennung. "Olli ist eh einer der stabilsten Menschen, die ich kenne. Als es mir nicht gut ging, war er da und jetzt geht er durch eine Phase, da bin ich da – also wir sind auch zusammen hier", betont er.

Getty Images Luke Mockridge und Oliver Pocher beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Getty Images Luke Mockridge, Comedian

Getty Images Oliver Pocher und Luke Mockridge beim Deutschen Fernsehpreis 2023

