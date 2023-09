Luke Mockridge unterstützt Olli Pocher nach seiner Trennung

Die beiden halten zusammen! Nach vier Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern gaben Olli (45) und Amira Pocher (31) vor wenigen Wochen ihre Trennung bekannt. Seitdem scheint vor allem der Comedian unter der Trennung zu leiden: Anlässlich ihres Geburtstags widmete Olli vor wenigen Tagen Amira einen Post – und gab zu, "als Ehepartner versagt" zu haben. Vor allem einer scheint in der schweren Zeit nach der Trennung für Olli da zu sein: Luke Mockridge (34)!

"Es ist nicht immer alles supertoll und eitel Sonnenschein", erklärte der 45-Jährige seinen emotionalen Post auf Social Media gegenüber RTL. Umso mehr schien sich Olli über seine Begleitung zu der diesjährigen Verleihung des Deutschen Fernsehpreises zu freuen – statt Amira stand nämlich Luke am gestrigen Abend an seiner Seite. "Er war lange mein Betreuer, jetzt bin ich quasi sein Betreuer", witzelte der Comedian, der zuletzt vor allem wegen schwerer Vorwürfe im Fokus der Öffentlichkeit stand.

Doch Luke scheint nicht nur Red-Carpet-Begleitung, sondern auch Wingman für den Neu-Single zu sein. In dem Interview gab der Ex von Sandy Meyer-Wölden (40) ebenfalls zu, wieder in Flirt-Laune zu sein. "Ja, ist ganz wichtig. Ich bin hier nur am Gucken. Da vorne zwinkert mir gerade Joko (44) zu, den werde ich auf jeden Fall heute flachlegen", scherzte Olli.

