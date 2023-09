"Love Island"-Jeanine tut Kommentar über Angelos Zähne leid

Sie entschuldigt sich! Für Jeanine ist das Liebesexperiment Love Island vorbei – die Zuschauer sahen kein Potenzial bei ihr und Angelo und wählten die beiden schlussendlich raus. Tatsächlich hatte es auch nicht zwischen ihnen gefunkt. Vor allem bei der zahnmedizinischen Fachangestellten sprang der Funke nicht über. Ein Grund dafür waren unter anderem wohl auch Angelos Zähne. Dass Jeanine diese kritisierte, tut ihr heute leid!

"Ich kann jetzt schon sagen, dass ich mich persönlich bei Angelo dafür entschuldigt habe und es mir leidtut, wie es rüberkam", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Wegen ihres Jobs achte sie ganz besonders auf Zähne. "Dennoch lege ich sehr viel Wert darauf und sehe es mit anderen Augen, da ich in diesem Bereich tätig bin", stellt Jeanine klar. Zwischen ihr und Angelo sei zudem alles in Ordnung. Die Fans sind trotzdem sehr enttäuscht von der Blondine.

Vor allem, weil Jeanine verletzende Sprüche über ihren Körper von Alessa einstecken musste und nun selbst das Äußere beurteilt: "Hat Alessa einen Vortrag über Bodyshaming gehalten, betreibt aber selbst Bodyshaming bei Angelo, Gott sei Dank ist sie raus", betont ein Fan auf Instagram. "Wir haben dich echt alle in Schutz genommen und dann kam der Satz mit den Zähnen. Hat dich etwas unsympathisch gemacht", meint ein anderer User.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTL II Jeanine und Angelo bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTLZWEI/ Magdalena Possert Angelo und Jeanine bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Alessandra und Fabi, "Love Island"-Teilnehmer 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de