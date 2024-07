Jeanine und Elli starten Knutschparty bei "Ex on the Beach"!

Folge elf von Ex on the Beach hat es in sich. Die Kandidatinnen Jeanine (27) und Elli wollen ein bisschen Feuer in die Show bringen und entscheiden sich, zwei Männer in den Sex-on-the-Beach-Raum zu entführen. Cris kann sein Glück kaum fassen, weil er sich zuvor mit Elli gezofft hatte. Oben auf dem Balkon der Villa geht es direkt mit der Knutscherei los. "Ey, das könnte gefährlich werden!", warnt er die anderen drei. Danach huschen sie in die Privatsuite, wo Elli mit dem Hamburger unter einer Decke verschwindet, während Jeanine und Phillip Mandla direkt daneben auf Tuchfühlung gehen.

Die vier Realitystars genießen die gemeinsame Zeit, doch ihre Aktion kommt bei den anderen nicht so gut an. Die Mädels wollen erst Josua überzeugen, der sich allerdings weigert. Danach beschwert er sich bei Aline: "Ich mach hier keine Vierernummer. [...] Ich möchte nicht, dass du denkst, dass ich hier so eine Scheiße mache." Im Einzelinterview gibt der Casanova zu, dass er bei ihr damit einen guten Eindruck machen möchte. Auch Steffi (27), die Ex-Flamme von Cris, ist genervt, dass Elli mit dem Hamburger anbandelt. "Wenn die miteinander schlafen, ganz ehrlich, dann ist das superpeinlich von ihr!", findet die Gastronomin.

Dem Terror-Tablet scheint es auch nicht zu gefallen, dass sich Phillip und Cris mit den zwei Blondinen vergnügen. Am Ende der Folge wird Elli vor die Wahl gestellt, einen der beiden aus der Show zu schmeißen. Nach einem kurzen Schockmoment entscheidet sie: "Ich würde gerne mit Phillip in der Villa bleiben." Dass der Ex-Are You The One?-Kandidat ausgerechnet wegen der Kosmetikerin seine Koffer packen muss, kann er nach ihrem Rendezvous überhaupt nicht nachvollziehen.

RTL Cris, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Steffi, "Ex on the Beach"-Kandidatin

