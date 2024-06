"Ex on the Beach"-Fabi flirtet: Jeanine platzt der Kragen

Bei Ex on the Beach kann sich Fabi (26) einfach nicht entscheiden. Gemeinsam mit seinen zwei Love Island-Flammen Alessandra (27) und Jeanine (27) war das Chaos schon zu Beginn der Staffel perfekt – doch dann entschied er sich eigentlich für Letztere. Bei einer Party am Strand macht er jedoch um seine Zuneigung zu Alessa keinen Hehl und macht auch den übrigen Kandidaten schöne Augen. Am Abend platzt Jeanine schließlich der Kragen. "Du tanzt auf fünf Hochzeiten. Du machst genau dasselbe, was du bei 'Love Island' gemacht hast", schreit die Beauty den Casanova vor versammelter Mannschaft an und resümiert schließlich: "Boah, Fabi, weißt du was, leck mich am Arsch."

Fabi verteidigt hingegen eisern seine Position. Er sei sich unsicher gewesen, ob Jeanine denn überhaupt etwas von ihm wolle oder nicht – immerhin knutschte sie zwischendurch auch mit Christian. Auch dass seine Ex Alessandra mit Josua anbandelt, scheint ihm ein Dorn im Auge zu sein. "Ich hab immer das Gefühl, so wie Alessa guckt... Irgendwas ist da", betont Fabi und auch die 26-Jährige ist sich sicher: "Ich weiß, da ist auch noch was zwischen uns." Auch die zwei Mädels suchen schließlich das Zwiegespräch und tauschen sich über die Avancen des Wahlberliners aus. "Die Blicke, die du bei 'Love Island' von ihm bekommen hast, die bekomme ich jetzt", schildert Alessa.

Schon bei "Love Island" hatte sich zwischen den Reality-TV-Teilnehmern ein kompliziertes Liebesdreieck etabliert und für jede Menge Drama gesorgt. Bei "Ex on the Beach" sah es zunächst so aus, als würden Fabi und Jeanine doch endlich zueinanderfinden können. Doch dann crashte Alessa ein romantisches Date der zwei und polterte ganz unvermittelt los: "Na Fabi, verarschst du Frauen immer noch so, wie du mich verarscht hast?"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Fabi und Jeanine bei "Love Island"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Alessandra und Fabi bei "Love Island" 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Fabi wird sich jemals zwischen seinen beiden Herzensdamen entscheiden können? Ich bezweifle es... Ja, so geht das ja nicht weiter! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de