Trotz "Love Island"-Korb: Jeanine will Fabi immer noch daten

Sie hat noch Interesse! Bei Love Island fand die Kandidatin Jeanine nicht ihr Glück: Sie hatte Interesse an nur einem Teilnehmer und das war Fabi. Doch der bandelte lieber mit Alessa an, weshalb die zahnmedizinische Fachangestellte einen Korb nach dem anderen von dem Lockenkopf kassierte. Trotz des Dramas hat Jeanine noch nicht ganz das Handtuch geworfen – sie will Fabi immer noch!

Wenn es bei dem Wahlberliner und Alessa nicht klappen sollte, kann er sich bei Jeanine melden! "Im Prinzip wäre ich nicht abgeneigt davon, Fabi weiter kennenzulernen. Aber ich denke, es ist viel passiert [...]. Ich werde auf jeden Fall nicht die Initiative ergreifen", stellt Jeanine im Gespräch mit Promiflash dennoch klar. Das hatte sie ja bereits öfter in der Liebesvilla getan.

Fabi erklärte aber bereits, ebenfalls im Promiflash-Interview, dass sein Fokus einzig und allein auf Alessa liege. Auch nach der Show wollen sie sich regelmäßig sehen: "Von meiner Seite aus würde ich schon sagen, da sind Schmetterlinge im Bauch, verknallt."

Fabi, "Love Island"-Kandidat

Jeanine, "Love Island"-Kandidat 2023

Alessa und Fabi bei "Love Island"

