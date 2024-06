Alessa crasht Date von "Ex on the Beach"-Fabi mit Jeanine!

Für Fabi (26) geht es bei Ex on the Beach wild her! In den vergangenen Folgen genoss er die Ruhe vor dem Sturm – jetzt ziehen seine beiden Ex-Freundinnen Alessa (27) und Jeanine (27) fast gleichzeitig in die Villa ein! Doch zuerst kommt die freudige Nachricht für den Realitystar, der auf die Ankunft einer seiner Verflossenen wartet: Es ist seine Ex-Freundin Jeanine, die er bei Love Island kennenlernte. Nach der Realityshow kam es zwar zu Streitereien mit seiner Auserwählten Alessa, doch die beiden sind im Guten auseinandergegangen und freuen sich, sich wiederzusehen. Jeanine wäre nicht abgeneigt, ihrem Ex Fabi eine zweite Chance zu geben: "Man könnte hier die Zeit nutzen, sich noch mal kennenzulernen." Ob sich die beiden wieder näherkommen?

Fabi und Jeanine werden auf ein süßes Date geschickt und genießen dort die Zweisamkeit. "Ich freue mich, dass du endlich da bist", schwärmt Fabi von ihr. Doch Alessa wird schnell wieder zum Gesprächsthema. "Für mich ist der Mensch unten durch", offenbart Jeanine über ihre Erzfeindin. Fabi und seine Verflossene flirten miteinander, während sie sich gegenseitig mit Heilerde einschmieren. Dann der Knall: Ex Alessa kommt dazu und crasht das Date. "Na Fabi, verarschst du Frauen immer noch so, wie du mich verarscht hast?", beschimpft die ehemalige "Love Island"-Kandidatin ihren Ex und wettert weiter: "Du bist die ganze Zeit zweigleisig gefahren, dann haben wir es beendet und am nächsten Tag bist du direkt zu Jeanine gerannt." Das Date wird höchstpersönlich von Alessa beendet, die Jeanine in die Villa zurückschickt und mit Fabi weiterdiskutiert. Alessa kommen die Tränen und sie offenbart, sie wäre in ihn verknallt gewesen.

Alessa und Fabi lernten sich 2023 bei "Love Island" kennen und führten ihre Beziehung auch nach Ende der Realityshow weiter. Ende des vergangenen Jahres trennten sich die beiden und schon damals spielte Jeanine eine Rolle, wie Alessa verriet. "Mir war [...] nicht bewusst, wie die Gespräche zwischen Jeanine und Fabi liefen", schrieb die Schweizerin in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Für meine Zukunft wünsche ich mir persönlich einen Mann, der ehrlich ist und sich seiner Situation mit mir so sicher ist, dass so was gar nicht erst passiert."

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Fabi und Jeanine bei "Love Island"

Anzeige Anzeige

Instagram / _fabi.jng "Love Island"-Alessa und Fabi, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie fandet ihr es, dass Alessa das Date der beiden gecrasht hat? Lustig, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam! Na ja, hätte nicht von ihr sein müssen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de