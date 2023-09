Lästerei über Jeanine: "Love Island"-Alessa wird bestraft!

Auch bei Love Island bleibt Bodyshaming nicht ohne Konsequenzen! In der aktuellen Staffel hatte sich eine Kandidatin bisher nicht wirklich beliebt gemacht: Alessandra war nicht nur durch ihre Eifersucht wegen Fabi aufgefallen, sondern hatte auf fies über ihre Mitstreiterin Jeanine gelästert. Die Zuschauer wählten sie deshalb bereits aus der Show. Doch noch vor ihrem Exit bekam Alessa die Konsequenzen für ihre Gemeinheiten zu spüren!

In der Folge am Dienstag erfährt Jeanine nämlich von den Spitzen ihrer Konkurrentin. Die 27-Jährige kann es kaum fassen und sucht prompt das Gespräch – mit Fabi! Der wiederum spricht Alessa sauer darauf an, die ihre fiesen Worte wiederholt: "Ich seh sie nicht mal als Konkurrenz, weil sie hat keinen guten Körper oder so." Und auch im Einzelgespräch mit Jeanine sieht sie ihren Fehler nicht ein.

Doch es kommt noch dicker: Denn das legendäre Tortenspiel steht an. Und dort rächt sich Jeanine an Alessa. Mit dem Satz "Wir sind Vorbilder hier und Bodyshaming geht gar nicht" klatscht sie ihrer Mitstreiterin den Kuchen voller Schlagsahne mitten ins Gesicht. Ob Alessa sich die Worte zu Herzen nimmt – was meint ihr? Stimmt unten ab.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

