Diese beiden Kandidaten müssen "Ex on the Beach" verlassen

Das Terror-Tablet hat wieder zugeschlagen! Auch in Folge 14 von Ex on the Beach bleiben die Kandidaten nicht von einem Exit verschont. Im Fokus der Ansage stehen Alessa (27), die aktuell mit Paddy anbandelt, und Jeanine (28), die sich auf Fabi (26) konzentriert. Die beiden Damen sollen gemeinsam entscheiden, welcher ihrer beiden Flirts die Villa sofort verlassen muss. Das löst eine hitzige Diskussion zwischen den Frauen aus, denn keine von ihnen möchte ihren Lover zurück nach Deutschland schicken. Daraufhin macht das Terror-Tablet kurzen Prozess: Wenn sich zwei streiten, soll keine von ihnen ihren Willen bekommen und sowohl Fabi als auch Paddy müssen ihre Koffer packen.

Nach der harten Entscheidung ist die Stimmung in der Villa geknickt. Alessa kann das Geschehene gar nicht fassen und bricht in Tränen aus, woraufhin sie sich gemeinsam mit Paddy in ein Zimmer zurückzieht, um sich zu verabschieden. "Einfach nur unfair, wir haben nicht mal Versöhnungssex", schluchzt sie. Auch Jeanine weint, jedoch scheint sie die Situation deutlich lockerer zu sehen. "Sie hat ihren Willen nicht bekommen und das reicht mir schon als Befriedigung", lauten die schadenfrohen Worte der Blondine.

Dass Jeanine und Alessa keine Freunde werden, war schon zu Beginn der diesjährigen "Ex on the Beach"-Staffel klar. Die beiden hatten bereits in ihrer gemeinsamen Vergangenheit bei Love Island Konflikte. Alessa hatte sich negativ über Jeanines Körper geäußert, was einen großen Streit zur Folge hatte. Nach ihrem Exit entschuldigte sich die Züricherin auf Instagram bei Jeanine und bot ihr sogar eine Aussprache an. Diese lehnte die 28-Jährige jedoch ab und stellte gegenüber Promiflash klar: "Ich kann es mir natürlich gerne anhören, aber normalerweise möchte ich mit ihr eigentlich nicht das Gespräch führen."

Anzeige Anzeige

RTL, RTL Collage: Paddy und Fabi, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Love Island, RTLZWEI Jeanine und Alessa bei "Love Island"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Fabi und Paddy gehen müssen? Völlig gerechtfertigt, Alessa und Jeanine hätten sich nie geeinigt. Ich finde das blöd, sie hätten sich ruhig für einen Mann entscheiden können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de