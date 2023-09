Maximilian Schell soll eigene Tochter missbraucht haben

Es sind erneut schlimme Anschuldigungen gegen Maximilian Schell (✝83). Der inzwischen verstorbene Schauspieler ist heute noch ein großer Name der deutschen Filmgeschichte. Für seine Leistung erhielt er im Jahre 1962 einen Oscar. Doch jetzt geriet sein großes Vermächtnis mächtig ins Wanken. Der "Deep Impact"-Darsteller soll seine Nichte sexuell missbraucht haben. Jetzt erhebt Maximilians Tochter Nastassja ebenfalls schwere Vorwürfe gegen ihren Vater.

Gegenüber Bild behauptet die 34-Jährige von ihm missbraucht worden zu sein. "Streicheleinheiten und im intimen Bereich berührt werden, ist sexueller Missbrauch. Und das hat er gemacht", schildert Nastassja. Als Kind habe sie nicht gewusst, dass Maximilians Verhalten nicht normal sei: "Kinder in einem Alter, in dem ich damals war, die können das nicht einschätzen, was richtig oder falsch ist. Ich wurde rangeleitet als kleine Tochter, wie ich mich im Bett mit meinem Vater zu verhalten habe."

Die Schauspielerin habe im Alter von 18 Jahren das erste Mal davon erzählt. Doch man wollte ihr nicht glauben. "Alle aus unserem Umfeld wussten davon. Nur haben mich alle mundtot gemacht", erinnerte sich Nastassja im Gespräch mit Bild.

